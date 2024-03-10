На фоне санкций Прикамье возобновило экспорт в Германию

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
5 марта 2024 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали первую отправку 44 тонн семян продовольственного льна в Германию. За аналогичный период 2023 года экспорт данной продукции из региона не осуществлялся.
Известно, что в первом квартале 2022 года из Пермского края в страны Евросоюза было отправлено 165 тонн семян льна, а также 147 тонн семян гречихи. Об этом тогда сообщала пресс-служба Россельхознадзора. После начала СВО экспорт был сокращен, а в Германию прекращен.
Ранее, по месту производства продукции сотрудниками Россельхознадзора был проведён карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб. По результатам лабораторного анализа Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов в вывозимой продукции не обнаружено.
На семена льна оформлены фитосанитарные сертификаты, дающие право на вывоз за пределы Российской Федерации.
За 11 месяцев 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Пермского края составил $22,8 млн — это на 20,6% больше аналогичного показателя 2022 года ($18,9 млн). Как сообщили в краевом минагро, основными рынками сбыта продукции являются страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан. За указанный период 2023 года пермская сельхозпродукция чаще всего поставлялась в Казахстан (61%), Беларусь (10%), Азербайджан (9%). Еще в октябре в региональном минагро обращали внимание, что вместо Европы местные производители начали осваивать рынки Азиатского региона и африканских стран.
Как сообщали ранее федеральные СМИ, поставки семян масличного льна из России в 2022–2024 годах выросли до рекордных 1,3 млн тонн, покупателями стали 38 стран. Почти 70% экспорта льна приходится на Китай, среди крупнейших импортеров — Казахстан, Турция, а также европейские страны — Бельгия, Латвия, Польша. Последние несколько лет Россия входит в число ведущих поставщиков масличного льна на мировой рынок. По итогам 2022 года на долю РФ пришлось 42% всего мирового экспорта этой культуры.