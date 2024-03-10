На фоне санкций Прикамье возобновило экспорт в Германию

За 11 месяцев 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Пермского края составил $22,8 млн — это на 20,6% больше аналогичного показателя 2022 года ($18,9 млн). Как сообщили в краевом минагро, основными рынками сбыта продукции являются страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан. За указанный период 2023 года пермская сельхозпродукция чаще всего поставлялась в Казахстан (61%), Беларусь (10%), Азербайджан (9%). Еще в октябре в региональном минагро обращали внимание, что вместо Европы местные производители начали осваивать рынки Азиатского региона и африканских стран.