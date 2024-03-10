Незаконно поймали окуней и налима. В Кудымкаре будут судить рыбаков

В Кудымкаре будут судить 48-летнего жителя Юсьвинского района, его обвиняют в незаконной рыбалке (ч.3 ст. 256 УК РФ). За незаконно пойманных лещей, плотву и одного налима мужчина может получить штраф на сумму до миллиона рублей или даже оказаться за решеткой на пять лет.