Незаконно поймали окуней и налима. В Кудымкаре будут судить рыбаков

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Кудымкаре будут судить 48-летнего жителя Юсьвинского района, его обвиняют в незаконной рыбалке (ч.3 ст. 256 УК РФ). За незаконно пойманных лещей, плотву и одного налима мужчина может получить штраф на сумму до миллиона рублей или даже оказаться за решеткой на пять лет.
По версии органов предварительного следствия, в январе 2023 года подсудимый совместно со своим знакомым выехали на покрытую льдом территории акватории Камского водохранилища вблизи острова Бор в Юсьвинском районе. Используя специальный инвентарь, мужчины установили две рыболовные сети, являющиеся согласно Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна способом массового истребления рыбы и запрещенными для любительского и спортивного рыболовства.
В дальнейшем злоумышленники извлекли из сетей 212 лещей, 66 судаков, семь окуней, пять штук плотвы и одного налима. Своими действиями мужчины причинили водным биологическим ресурсам Российской Федерации имущественный ущерб 327,6 тыс. рублей. По закону, крупным ущербом, причиненным водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, является ущерб, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным — двести пятьдесят тысяч рублей.