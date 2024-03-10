Пермскую молодежь привлекают на выборы смартфонами и путешествиями

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Пермском крае анонсирован розыгрыш призов «Молодежь Прикамья. Время быть вместе». Как указано на сайте акции, в розыгрыше могут участвовать избиратели в возрасте от 18 до 35 лет, проголосовавшие на выборах президента РФ 15–17 марта. Проголосовавшим обещают «гарантированный подарок», а также возможность поучаствовать в «розыгрыше суперпризов» — 500 экскурсионных путевок и 100 смартфонов. Розыгрыш пройдет на следующий день после окончания голосования, 18 марта.
В качестве организатора акции указан индивидуальный предприниматель Максим Клепцов, узнали журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье». По открытым данным, он является поставщиком по нескольким госконтрактам с краевыми учреждениями. Среди них: ГБУ «Молодежный центр», «Агентство инвестиционного развития», а также ПГМУ имени Е. А. Вагнера.
Как предполагают источники издания, знакомые с процессом организации выборов в регионе, акция могла быть организована по инициативе региональных властей. По словам одного из собеседников, ранее региональные власти не планировали проводить в Прикамье розыгрыши для избирателей как в ряде других регионов России, но «на прошлой неделе неожиданно передумали». В пресс-службе администрации губернатора и правительства Пермского края от комментариев отказались. В краевой избирательной комиссии сообщили, что не имеют отношения к данной акции.
На президентских выборах 2018 года и на выборах губернатора Пермского края в 2017 году в регионе также проходили акции по привлечению молодежи на избирательные участки. Избиратели, принявшие участие в голосовании, получали флаеры, которые можно было обменять на билеты в кино. Считалось, что акции организованы при поддержке городских и краевых властей. В мэрии Перми тогда, напротив, заявляли, что администрация не имеет отношения к этим акциям.