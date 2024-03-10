Пермскую молодежь привлекают на выборы смартфонами и путешествиями

На президентских выборах 2018 года и на выборах губернатора Пермского края в 2017 году в регионе также проходили акции по привлечению молодежи на избирательные участки. Избиратели, принявшие участие в голосовании, получали флаеры, которые можно было обменять на билеты в кино. Считалось, что акции организованы при поддержке городских и краевых властей. В мэрии Перми тогда, напротив, заявляли, что администрация не имеет отношения к этим акциям.