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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Под Краснокамском рано утром в автомобиле сгорел человек

Под Краснокамском рано утром в автомобиле сгорел человек

10 марта 2024, 04:29
Фото: 1MI
На улице Цветочной в деревне Семичи сгорел припаркованный у коттеджа автомобиль.

Пожарно-спасательные подразделения выезжали сегодня рано утром на пожар в деревне Семичи Краснокамского городского округа. Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт экстренных служб 10 марта в 5 часов 56 минут.

Горящий автомобиль был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На пожаре имеется погибший, травмированных нет. Площадь горения составила два квадратных метра.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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