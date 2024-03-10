Под Краснокамском рано утром в автомобиле сгорел человек

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
Пожарно-спасательные подразделения выезжали сегодня рано утром на пожар в деревне Семичи Краснокамского городского округа. Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт экстренных служб 10 марта в 5 часов 56 минут.
Горящий автомобиль был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На пожаре имеется погибший, травмированных нет. Площадь горения составила два квадратных метра.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.