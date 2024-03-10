Под Суксуном автобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадала несовершеннолетняя

В 12:15 в направлении Екатеринбурга по территории Суксунского района двигался автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1994 года рождения. Как сообщили журналисту Properm.ru в полиции, по предварительной информации, на 139 км водитель при повороте налево по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с прицепом автомобиля «Луидор», под управлением водителя 1993 года рождения, после чего седан отбросило на двигавшийся во встречном направлении автобус.