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Под Суксуном автобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадала несовершеннолетняя

Под Суксуном автобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадала несовершеннолетняя

10 марта 2024, 08:12
Фото: Поисково — спасательная служба КМО
Четырехгодовалая девочка с ушибами после ДТП отправлена на амбулаторное лечение.

Вчера, 9 марта 2024 года по автодороге Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса. В самом автобусе никто не пострадал, пассажирам автомобиля — виновника аварии Chevrolet Lacetti понадобилась помощь медиков.

В 12:15 в направлении Екатеринбурга по территории Суксунского района двигался автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1994 года рождения. Как сообщили журналисту Properm.ru в полиции, по предварительной информации, на 139 км водитель при повороте налево по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с прицепом автомобиля «Луидор», под управлением водителя 1993 года рождения, после чего седан отбросило на двигавшийся во встречном направлении автобус.

Фото: Поисково — спасательная служба КМО

В результате аварии в автомобиле Chevrolet Lacetti пострадало три человека. Водителю и несовершеннолетней девочке 2019 года рождения назначено амбулаторное лечение. Пассажир-мужчина с травмами госпитализирован в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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