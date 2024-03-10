Под Суксуном автобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадала несовершеннолетняя

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Вчера, 9 марта 2024 года по автодороге Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса. В самом автобусе никто не пострадал, пассажирам автомобиля — виновника аварии Chevrolet Lacetti понадобилась помощь медиков.
В 12:15 в направлении Екатеринбурга по территории Суксунского района двигался автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением мужчины 1994 года рождения. Как сообщили журналисту Properm.ru в полиции, по предварительной информации, на 139 км водитель при повороте налево по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с прицепом автомобиля «Луидор», под управлением водителя 1993 года рождения, после чего седан отбросило на двигавшийся во встречном направлении автобус.
В результате аварии в автомобиле Chevrolet Lacetti пострадало три человека. Водителю и несовершеннолетней девочке 2019 года рождения назначено амбулаторное лечение. Пассажир-мужчина с травмами госпитализирован в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.