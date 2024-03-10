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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Прокуратура проверяет историю о грубой пермской парикмахерше, кричавшей на старушку

Прокуратура проверяет историю о грубой пермской парикмахерше, кричавшей на старушку

10 марта 2024, 12:48
Фото: Скриншот из соцсетей
Ситуации с обиженной старушкой надзорный орган даст правовую оценку.

Прокуратура Дзержинского района организовала проверку информации о нарушении прав пожилой женщины при оказании потребительской услуги. Речь идет о появившемся в интернете и СМИ видео, где мастер-парикмахер Анастасия И. заставляет старушку подметать за собой волосы и кричит на женщину.

Связаться с Анастасией журналисту Properm.ru не удалось, указанный в ее соцсетях телефон длительное время не отвечал, после чего на звонки начал отвечать мужчина и говорить: «Ошиблись номером». Кроме того, парикмахер закрыла свою страницу в социальных сетях.

По предварительным данным пенсионерку оскорбляла работница салона, оказывающего парикмахерские услуги населению, а также выражалась в её адрес нецензурной бранью.

Указанным обстоятельствам надзорный орган даст правовую оценку.

Ранее в соцсетях и пабликах появилось видео, на котором Анастасия И. кричит на женщину. Мастер объясняла появившееся спустя несколько месяцев в соцсетях местью своей коллеги. По поводу ситуации парикмахер рассказывает, что история началась с того, что старушка вместо 250 рублей по льготе дала ей за стрижку 5 рублей и начала кричать. После чего Анастасия заставила старушку убирать свои волосы.

#Видео
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