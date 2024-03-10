Прокуратура проверяет историю о грубой пермской парикмахерше, кричавшей на старушку

Ранее в соцсетях и пабликах появилось видео, на котором Анастасия И. кричит на женщину. Мастер объясняла появившееся спустя несколько месяцев в соцсетях местью своей коллеги. По поводу ситуации парикмахер рассказывает, что история началась с того, что старушка вместо 250 рублей по льготе дала ей за стрижку 5 рублей и начала кричать. После чего Анастасия заставила старушку убирать свои волосы.