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Сгорел дом и хозяйство. Под Лысьвой на пожаре погиб человек

Сгорел дом и хозяйство. Под Лысьвой на пожаре погиб человек

10 марта 2024, 05:49
Фото: 1MI
Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

На пожаре в деревне Чукбаш под Лысьвой погиб человек. Сообщение о горении дома с надворными постройками поступило 9 марта в 12 часов 41 минуту.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 4 единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Время локализации пожара в 13 часов 8 минут. Время ликвидации горения в 13 часов 12 минут.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверки, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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