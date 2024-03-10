Сгорел дом и хозяйство. Под Лысьвой на пожаре погиб человек

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
На пожаре в деревне Чукбаш под Лысьвой погиб человек. Сообщение о горении дома с надворными постройками поступило 9 марта в 12 часов 41 минуту.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 4 единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
Время локализации пожара в 13 часов 8 минут. Время ликвидации горения в 13 часов 12 минут.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверки, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.