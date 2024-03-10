Сотрудникам пермского университета в мессенджерах поступают угрозы

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В течение последних двух дней мошенники рассылают студентам и сотрудникам ПГНИУ сообщения с угрозами, сообщают в официальном telegram-канале вуза. «Все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности университета», — указано в сообщении.
По информации в канале вуза, в настоящее время посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. В понедельник, 11 марта, учебный процесс продолжится согласно расписанию.
28 февраля на проходной ПГНИУ была оставлена сумка, из-за этого суз проверяли Росгвардия и полиция.