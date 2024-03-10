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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Сотрудникам пермского университета в мессенджерах поступают угрозы

Сотрудникам пермского университета в мессенджерах поступают угрозы

10 марта 2024, 12:02
Фото: properm.ru
В ситуации разбираются силовики и служба безопасности ПГНИУ.

В течение последних двух дней мошенники рассылают студентам и сотрудникам ПГНИУ сообщения с угрозами, сообщают в официальном telegram-канале вуза. «Все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности университета», — указано в сообщении.

По информации в канале вуза, в настоящее время посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. В понедельник, 11 марта, учебный процесс продолжится согласно расписанию.

28 февраля на проходной ПГНИУ была оставлена сумка, из-за этого суз проверяли Росгвардия и полиция.

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