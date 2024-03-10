В Краснокамске будут судить любителя побегать с голым торсом

Как известно из материалов дела, летом 2023 года автобус №206 следовал по маршруту из Перми в Краснокамск. Внезапно при повороте на ул. Калинина в Кировском районе Перми на проезжую часть прямо перед движущимся автобусом с пассажирами выбежал пешеход с голым торсом.