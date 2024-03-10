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Published Сегодня, 13:43

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В Краснокамске будут судить любителя побегать с голым торсом

В Краснокамске будут судить любителя побегать с голым торсом

10 марта 2024, 13:43
Фото: 1MI
Прошлым летом мужчина с разбега выбил головой лобовое стекло автобусу.

Администрация краснокамского автовокзала требует деньги у пермяка с голым торсом, рассказывают в пресс-службе суда. Прошлым летом мужчина головой пробил лобовое стекло автобусу сообщением «Пермь — Краснокамск». Его замена обошлась перевозчику в 57 тыс. рублей, которые АО «Индустрия транспорта Пермского края» (до реорганизации — ПКГУП «Автовокзал») требует с хулигана.

Как известно из материалов дела, летом 2023 года автобус №206 следовал по маршруту из Перми в Краснокамск. Внезапно при повороте на ул. Калинина в Кировском районе Перми на проезжую часть прямо перед движущимся автобусом с пассажирами выбежал пешеход с голым торсом.

Мужчина разбежался, подпрыгнул и всем телом ударился о переднюю часть автобуса, пробив головой ветровое стекло. После инцидента хулиган скрылся, а водителю пришлось пересаживать пассажиров на другой автобус и дожидаться сотрудников полиции.

Личность нарушителя полицейские установили, и АО «Индустрия транспорта Пермского края» (до реорганизации — ПКГУП «Автовокзал») направило в его адрес письмо с требованием добровольно возместить причиненный ущерб, замена стекла обошлась перевозчику почти в 57 тысяч рублей.

Ответчик никак не отреагировал на досудебную претензию, поэтому истец решил восстанавливать нарушенные права в суде.

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