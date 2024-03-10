В Краснокамске будут судить любителя побегать с голым торсом

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Администрация краснокамского автовокзала требует деньги у пермяка с голым торсом, рассказывают в пресс-службе суда. Прошлым летом мужчина головой пробил лобовое стекло автобусу сообщением «Пермь — Краснокамск». Его замена обошлась перевозчику в 57 тыс. рублей, которые АО «Индустрия транспорта Пермского края» (до реорганизации — ПКГУП «Автовокзал») требует с хулигана.
Как известно из материалов дела, летом 2023 года автобус №206 следовал по маршруту из Перми в Краснокамск. Внезапно при повороте на ул. Калинина в Кировском районе Перми на проезжую часть прямо перед движущимся автобусом с пассажирами выбежал пешеход с голым торсом.
Мужчина разбежался, подпрыгнул и всем телом ударился о переднюю часть автобуса, пробив головой ветровое стекло. После инцидента хулиган скрылся, а водителю пришлось пересаживать пассажиров на другой автобус и дожидаться сотрудников полиции.
Личность нарушителя полицейские установили, и АО «Индустрия транспорта Пермского края» (до реорганизации — ПКГУП «Автовокзал») направило в его адрес письмо с требованием добровольно возместить причиненный ущерб, замена стекла обошлась перевозчику почти в 57 тысяч рублей.
Ответчик никак не отреагировал на досудебную претензию, поэтому истец решил восстанавливать нарушенные права в суде.