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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Краснокамске простятся с погибшим военным

В Краснокамске простятся с погибшим военным

10 марта 2024, 10:50
Мужчина отправился на специальную военную операцию, заключив контракт с военкоматом.

В Краснокамске завтра пройдет церемония прощания с воином-контрактником, сообщает на официальной странице в соцсетях администрация Краснокамского городского округа.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Гладиков Алексей Андреевич, служил по контракту в должности наводчика», — указывается в сообщении.

Прощание с Гладиковым Алексеем Андреевичем состоится 11 марта в 11:00 часов.

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