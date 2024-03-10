В Краснокамске простятся с погибшим военным

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Гладиков Алексей Андреевич, служил по контракту в должности наводчика», — указывается в сообщении.



Прощание с Гладиковым Алексеем Андреевичем состоится 11 марта в 11:00 часов.