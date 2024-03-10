За падение сына на батуте пермячка потребовала 350 тысяч рублей

Пермячка после того, как ее сын получил травмы на батуте, обратилась в суд с иском к ООО «Планета детства» о взыскании компенсации морального вреда. Она требовала компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему — в размере 300 тыс. рублей, причиненного истцу — в размере 50 тыс. рублей, рассказали журналисту Prpoerm.ru в суде.



В обоснование заявленных исковых требований женщина указала, что в июле минувшего года несовершеннолетний сын пермячки получил травму ноги при посещении парка развлечений «Фанки Таун» (ООО «Планета детства»), расположенного в ТРЦ «iMall Эспланада». После случившегося ребенка доставили в травмпункт, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Амбулаторное и реабилитационное лечение в настоящее время не окончено.



По мнению истца, вред здоровью ее сына был причинен сотрудниками ответчика ввиду ненадлежащего оказания услуг. В результате многочисленных посещений медицинских специалистов мать и дитя утратили радость жизни, у обоих ухудшилось физическое и психологическое здоровье, ребенок был вынужден на неделю позже приехать в лагерь, где не мог тренироваться.



Направленная в адрес ответчика претензия о компенсации морального вреда была оставлена без ответа.



В судебном заседании представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку перед посещением детского центра истцом было заполнено письменное согласие об ознакомлении с правилами игровой зоны, согласно которым парк не оказывает услуг по присмотру за детьми, ответственность за нахождение несовершеннолетних на территории парка лежит на сопровождающем. В момент несчастного случая истец отсутствовала на территории развлекательного центра, самостоятельный контроль за игрой своего сына не осуществляла. Батутный комплекс отвечал требованиям безопасности и находился в исправном состоянии.



Суд пришел к выводу, что в действиях ответчика усматривается наличие вины в причинении вреда здоровью малолетнего, так как сын истца был допущен на аттракцион без сопровождения взрослого, и его пребывание на нем не было прекращено вопреки правилам посещения комплекса, соответственно, заявленные исковые требования являются законными и обоснованными. При этом размер заявленной пермячкой компенсации подлежит уменьшению, поскольку, будучи проинформированной о правилах посещения игрового комплекса, в том числе об обязанности по сопровождению детей в возрасте до 14 лет при пребывании на аттракционе, женщина покинула игровую зону, оставив ребенка без присмотра.



По итогам судебного разбирательства Ленинским районным судом г. Перми с ООО «Планета детства» в пользу несовершеннолетнего, в лице его законного представителя, взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тыс. рублей, штраф в размере 40 тыс. рублей, в пользу истца — компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей, штраф в размере 10 тыс. рублей.



Также с указанного юридического лица в доход бюджета взыскана государственная пошлина. Решение суда в законную силу не вступило.