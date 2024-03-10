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Жительница Березников получит за упавшую на голову глыбу льда 300 тысяч рублей

Жительница Березников получит за упавшую на голову глыбу льда 300 тысяч рублей

10 марта 2024, 11:44
Фото: vk.com/gorod_gazeta
В марте прошлого года жительница Березников получила от падения с крыши льда черепно-мозговую травму.

Директор управляющей компании «Чуртан 59» из Березников Валерий Дровосеков должен заплатить за плохую работу УК штраф 400 тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей мужчина должен выплатить пострадавшей от падения с крыши глыбы льда женщине, рассказали в Пермском краевом суде. Приговор был вынесен 1 марта и еще не вступил в силу.

Год назад, 21 марта 2023 года с крыши дома по проспекту Ленина, 69 в Березниках на женщину упала глыба льда. Медики приехали через 10 минут, всё это время пострадавшая была в сознании и пыталась кому-то позвонить. В итоге она попала в реанимацию в тяжелом состоянии из-за того, сотрудники управляющей компании вовремя не почистили крышу.

После ЧП возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвинение было предъявлено Дровосекову.

Как писали березниковские СМИ, Дровосеков вину по предъявленному обвинению не признал и заявлял, что ему непонятен текст обвинения. Он сообщал суду, что крышу дома где произошло ЧП с ноября 2022 года по 18 марта 2023 года чистили неоднократно. Для чистки кровли дома компания «Чуртан 59» наняла предпринимателя Романа Тулупенко. 15 марта предприниматель должен был приступить к работам. Но задание по очистки снега и льда на крыше были выполнены не полностью. Акт выполненных работ не был оформлен и не был предоставлен счет на оплату.

Судом было установлено, что с целью сокращения расходов компании он должным образом не организовал проведение мероприятий по очистке крыши, что и привело к трагедии. Когда в марте прошлого года женщина проходила по тротуару вдоль жилого дома с крыши на прохожую внезапно упала снежно-ледяная глыба. В результате несчастного случая она получила черепно-мозговую травму, долго проходила лечение в стационаре, а затем и амбулаторно. Сейчас пострадавшая проходит лечение у невропатолога.

После падения глыбы снега и льда на женщину в Березниках возбудили уголовное дело
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