Жительница Березников получит за упавшую на голову глыбу льда 300 тысяч рублей

Как писали березниковские СМИ, Дровосеков вину по предъявленному обвинению не признал и заявлял, что ему непонятен текст обвинения. Он сообщал суду, что крышу дома где произошло ЧП с ноября 2022 года по 18 марта 2023 года чистили неоднократно. Для чистки кровли дома компания «Чуртан 59» наняла предпринимателя Романа Тулупенко. 15 марта предприниматель должен был приступить к работам. Но задание по очистки снега и льда на крыше были выполнены не полностью. Акт выполненных работ не был оформлен и не был предоставлен счет на оплату.