Жительница Березников получит за упавшую на голову глыбу льда 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Директор управляющей компании «Чуртан 59» из Березников Валерий Дровосеков должен заплатить за плохую работу УК штраф 400 тыс. рублей. Еще 300 тыс. рублей мужчина должен выплатить пострадавшей от падения с крыши глыбы льда женщине, рассказали в Пермском краевом суде. Приговор был вынесен 1 марта и еще не вступил в силу.
Год назад, 21 марта 2023 года с крыши дома по проспекту Ленина, 69 в Березниках на женщину упала глыба льда. Медики приехали через 10 минут, всё это время пострадавшая была в сознании и пыталась кому-то позвонить. В итоге она попала в реанимацию в тяжелом состоянии из-за того, сотрудники управляющей компании вовремя не почистили крышу.
После ЧП возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвинение было предъявлено Дровосекову.
Как писали березниковские СМИ, Дровосеков вину по предъявленному обвинению не признал и заявлял, что ему непонятен текст обвинения. Он сообщал суду, что крышу дома где произошло ЧП с ноября 2022 года по 18 марта 2023 года чистили неоднократно. Для чистки кровли дома компания «Чуртан 59» наняла предпринимателя Романа Тулупенко. 15 марта предприниматель должен был приступить к работам. Но задание по очистки снега и льда на крыше были выполнены не полностью. Акт выполненных работ не был оформлен и не был предоставлен счет на оплату.
Судом было установлено, что с целью сокращения расходов компании он должным образом не организовал проведение мероприятий по очистке крыши, что и привело к трагедии. Когда в марте прошлого года женщина проходила по тротуару вдоль жилого дома с крыши на прохожую внезапно упала снежно-ледяная глыба. В результате несчастного случая она получила черепно-мозговую травму, долго проходила лечение в стационаре, а затем и амбулаторно. Сейчас пострадавшая проходит лечение у невропатолога.