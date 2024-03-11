«Американизация русских чиновников». Юрист хочет запретить английский язык в Прикамье

К подготовке письма в краевой парламент Ирину Пономареву подтолкнуло посещение администрации губернатора. 26 января она пришла на личный прием к и. о. главы администрации Александру Смертину и увидела в холле кофейню. В кофейне был английский кофе, бумажные стаканчики с английскими надписями и орангутангами, а продавец — с кольцом в носу, в одежде и с бейджем с надписями на английском. В заведении играла английская музыка.