«Американизация русских чиновников». Юрист хочет запретить английский язык в Прикамье

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:06
Активистка и юрист из Оханска Ирина Пономарева просит Законодательное собрание Пермского края запретить использование английского языка в государственных и муниципальных структурах, а также не размещать надписи на английском на одежде и продуктах. Женщина направила соответствующее письмо в адрес регионального парламента, пишет URA.ru.
«Прошу принять законодательство о запрете использования английского языка регионе в государственных, муниципальных учреждениях, одежде и продуктах, запретить производство и ввоз товаров с надписями на английском языке, ввести систему штрафов, санкций за использование английского языка», — пишет в своем обращении Ирина Пономарева. Активистка уверена, что использование иностранного языка нарушает Конституцию РФ, Федеральные законы «О государственном языке» и «О рекламе».
К подготовке письма в краевой парламент Ирину Пономареву подтолкнуло посещение администрации губернатора. 26 января она пришла на личный прием к и. о. главы администрации Александру Смертину и увидела в холле кофейню. В кофейне был английский кофе, бумажные стаканчики с английскими надписями и орангутангами, а продавец — с кольцом в носу, в одежде и с бейджем с надписями на английском. В заведении играла английская музыка.
Ирина Пономарева, юрист:
— Это американизация русских чиновников, воздействие через американскую музыку гипноза и их заколдовывание, подсаживание на кофе, а кофе — это наркотик, делают из русских чиновников кофе наркоманов.
Женщина считает, что в холле администрации должна быть русская чаевая с блинами и продавцом в сарафане. Она подтвердила URA.ru, что действительно направила запрос, и заявила, что желает, «чтобы все было на русском».
Properm.ru запросили у пресс-службы Законодательного собрания Пермского края информацию о том, поступало ли такое обращение в региональный парламент и планируется ли рассмотрение данной инициативы.