Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Краевой арбитражный суд признал экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Владимира Подкорытова несостоятельным. В отношении него была введена процедура реструктуризации задолженности. На данные судебной картотеки обратил внимание «Ъ-Прикамье». На прошлой неделе, 7 марта, была опубликована информация о принятом судебном акте, мотивировочного решения пока нет.
Осенью прошлого года, 30 октября, поступило заявление о признании господина Подкорытова банкротом. Общая сумма исковых требований сложилась в 35,5 млн рублей. Ранее заявитель был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в области права.
С 2016 по 2019 год Владимир Подкорытов был депутатом краевого парламента от «Единой России». В сентябре 2019 года Ленинский райсуд признал его виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Господин Подкорытов не стал обжаловать приговор, выплатил штраф в размере 500 тыс. рублей, а также погасил ущерб. Решением большинства депутатов был досрочно лишен мандата.