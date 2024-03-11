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Бывший депутат Заксобрания Прикамья Владимир Подкорытов признан банкротом

Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом

11 марта 2024, 11:41
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru

Бывший депутат Заксобрания Прикамья Владимир Подкорытов признан банкротом

Общая сумма исковых требований составила 35,5 млн рублей.

Краевой арбитражный суд признал экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Владимира Подкорытова несостоятельным. В отношении него была введена процедура реструктуризации задолженности. На данные судебной картотеки обратил внимание «Ъ-Прикамье». На прошлой неделе, 7 марта, была опубликована информация о принятом судебном акте, мотивировочного решения пока нет.

Осенью прошлого года, 30 октября, поступило заявление о признании господина Подкорытова банкротом. Общая сумма исковых требований сложилась в 35,5 млн рублей. Ранее заявитель был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в области права.

С 2016 по 2019 год Владимир Подкорытов был депутатом краевого парламента от «Единой России». В сентябре 2019 года Ленинский райсуд признал его виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Господин Подкорытов не стал обжаловать приговор, выплатил штраф в размере 500 тыс. рублей, а также погасил ущерб. Решением большинства депутатов был досрочно лишен мандата.

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