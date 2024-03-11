Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом

С 2016 по 2019 год Владимир Подкорытов был депутатом краевого парламента от «Единой России». В сентябре 2019 года Ленинский райсуд признал его виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Господин Подкорытов не стал обжаловать приговор, выплатил штраф в размере 500 тыс. рублей, а также погасил ущерб. Решением большинства депутатов был досрочно лишен мандата.