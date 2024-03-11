Дело «Военторга». Предпринимателя из Барды оштрафовали за торговлю на Wildberries

В материалах дела нет указаний на то, где приобрела для последующей продажи на Wildberries сухпайки бизнесмен из Барды. Однако, в деле содержится указание на то, что упаковка приобретенного у нее ИРП с каждой стороны маркирована надписью «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ». Из материалов административного дела установлено, что в гражданский оборот на территории Российской Федерации ИРП, маркированные комбинированными товарными знаками «Армия России» и «Военторг», непосредственно правообладателями и производителем не направлялись.