Дело «Военторга». Предпринимателя из Барды оштрафовали за торговлю на Wildberries

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона к предпринимательнице из Барды Гузели Салиховой. Ее оштрафовали на 25 тыс. рублей за торговлю на Wildberries индивидуальным рационом питания (ИРП), маркированным комбинированными товарными знаками «Армия России» и «Военторг», стало известно журналисту Properm.ru. Дело рассматривалось в закрытом режиме, решение опубликовано в картотеке суда. Решение по делу было вынесено 27 февраля. Дело было рассмотрено в отсутствии предпринимательницы Салиховой.
Из материалов дела известно, что военнослужащий войсковой части из Бурятии купил на Wildberries выставленный на продажу предпринимательницей из Барды сухпаек. Полагая, что приобретенный ИРП, с нанесенными на него знаками «Военторга» должен быть ограничен в продаже третьим лицам, военнослужащий направил в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона обращение о нарушении. После чего была проведена проверка, показавшая, что купленный сухпаек обладает признаками контрафактности (подделки), документы, подтверждающие легальность использования
товарных знаков «Армия России» и «Военторг» отсутствуют.
По имеющимся фактам заместитель военного прокурора вынес постановление о возбуждении в отношении предпринимательницы из Прикамья дела об административном правонарушении. После чего прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд. В качестве доказательства в суд также направили запечатанный в коробку сухпаек.
В материалах дела указывается, что единственным производителем сухпайков для Минобороны России, уполномоченным на использование указанных средств индивидуализации в интересах военного ведомства, является ПАО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область). Эти ИРП не могут по закону поступать в свободную продажу.
Товарный знак позволяет отличать товары или услуги разных производителей. Использовать чужой товарный знак можно или получив согласие от правообладателя этого знака, или заключив с ним лицензионный договор.
Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца нарушает п. 3 ст. 1484 ГК РФ.
В арбитражных судах РФ часто рассматриваются дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки, такие дела для суда не являются новыми, уточняет юрист.
В материалах дела нет указаний на то, где приобрела для последующей продажи на Wildberries сухпайки бизнесмен из Барды. Однако, в деле содержится указание на то, что упаковка приобретенного у нее ИРП с каждой стороны маркирована надписью «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ». Из материалов административного дела установлено, что в гражданский оборот на территории Российской Федерации ИРП, маркированные комбинированными товарными знаками «Армия России» и «Военторг», непосредственно правообладателями и производителем не направлялись.
В результате, суд признал, что предпринимательница и Барды нарушила права правообладателей и производителей по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Ей был вынесен штраф.
Сейчас на Wildberries можно найти более 350 позиций индивидуальных рационов питания разного типа: для солдат, офицеров, десантников и так далее. Не пригодную для свободной продажи продукцию предлагают по цене от 677 рублей до 2 тысяч.