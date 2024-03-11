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Глава РЭО Буцаев и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Глава РЭО Буцаев и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

11 марта 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Две стороны обсуждали перспективы развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и планируемые инвестиционные проекты.

Согласно заявлению Дениса Буцаева, Омская область стабильно работает над развитием системы обращения с ТКО. Как сообщает gorod55.ru, при участии главы региона РЭО строит планы по созданию объектов, чтобы в будущем приблизиться к выполнению показателей федерального проекта по 100% обработке мусора и сокращению тоннажа отправляемых на свалки отходов вдвое.

При этом Российский экологический оператор способен оказывать региону поддержку. Размер обещанного софинансирования РЭО будет достигать до 95% от суммарного объема инвестиций.

Хоценко, в свою очередь, рассказал, что сейчас в области по инициативе ППК «РЭО» уже начала работать новая компания, которая займется запуском мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов и будет способствовать привлечению инвестиций в данную сферу.

Стоит напомнить, что приоритетной целью деятельности РЭО является формирование комплексной системы обращения с ТКО в регионах. В национальном проекте «Экология» прописано, что такая система поможет снизить тоннаж отправляемых на захоронение отходов и тем самым защитить россиян от чрезмерной экологической нагрузки. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема мусора и сокращения на 50% отходов, вывозимых на свалки, для чего требуется построение экономики замкнутого цикла.

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