Глава РЭО Буцаев и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Стоит напомнить, что приоритетной целью деятельности РЭО является формирование комплексной системы обращения с ТКО в регионах. В национальном проекте «Экология» прописано, что такая система поможет снизить тоннаж отправляемых на захоронение отходов и тем самым защитить россиян от чрезмерной экологической нагрузки. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема мусора и сокращения на 50% отходов, вывозимых на свалки, для чего требуется построение экономики замкнутого цикла.