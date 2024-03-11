Глава РЭО Буцаев и губернатор Омской области обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Согласно заявлению Дениса Буцаева, Омская область стабильно работает над развитием системы обращения с ТКО. Как сообщает gorod55.ru, при участии главы региона РЭО строит планы по созданию объектов, чтобы в будущем приблизиться к выполнению показателей федерального проекта по 100% обработке мусора и сокращению тоннажа отправляемых на свалки отходов вдвое.
При этом Российский экологический оператор способен оказывать региону поддержку. Размер обещанного софинансирования РЭО будет достигать до 95% от суммарного объема инвестиций.
Хоценко, в свою очередь, рассказал, что сейчас в области по инициативе ППК «РЭО» уже начала работать новая компания, которая займется запуском мощностей по утилизации вторичных материальных ресурсов и будет способствовать привлечению инвестиций в данную сферу.
Стоит напомнить, что приоритетной целью деятельности РЭО является формирование комплексной системы обращения с ТКО в регионах. В национальном проекте «Экология» прописано, что такая система поможет снизить тоннаж отправляемых на захоронение отходов и тем самым защитить россиян от чрезмерной экологической нагрузки. К 2030 году планируется добиться сортировки 100% объема мусора и сокращения на 50% отходов, вывозимых на свалки, для чего требуется построение экономики замкнутого цикла.