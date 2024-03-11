Глава СК поручил возбудить дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Видео, на котором женщина кричит на пенсионерку и заставляет убираться, появилось в социальных сетях 8 марта. Позже муж парикмахерши рассказал, что инцидент произошел еще в 2023 году из-за того, что пенсионерка после стрижки якобы дала 5 рублей и начала смеяться.