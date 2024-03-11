Глава СК поручил возбудить дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми. Руководитель краевого СК Денис Головкин должен доложить Бастрыкину об обстоятельствах, которые установят следователи.
Видео, на котором женщина кричит на пенсионерку и заставляет убираться, появилось в социальных сетях 8 марта. Позже муж парикмахерши рассказал, что инцидент произошел еще в 2023 году из-за того, что пенсионерка после стрижки якобы дала 5 рублей и начала смеяться.
Муж сотрудницы утверждает, что видео распространила бывшая коллега жены, которую она поймала на воровстве на рабочем месте. Сама женщина отмечает, что поступила неправильно, но она просто вышла из себя.
О ситуации также высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн, который сослался на некоторые СМИ, они почему-то решили, что пенсионерку еще и насильно обрили, когда стало известно об отсутствии денег.
«Мы живем в правовом государстве — если вам не заплатили за оказанную услугу, вызовите полицию и разбирайтесь в правовом поле», — отметил Хинштейн.
Примечательно, что на нового работодателя женщины обрушились с критикой и угрозами в соцсетях, после этого парикмахершу уволили с работы в салоне красоты.