Ходит к проституткам и на секс-вечеринки. Пермячку наказали за жалобу на бывшего мужа

В Пермском крае осудили женщину за клевету на бывшего мужа. В пресс-службе Пермского краевого суда говорят, что женщина поссорилась с возлюбленным из-за трехлетней дочери, поэтому решила отомстить. Она написала заявление в полицию, в котором рассказала, что видела экс-супруга множество раз с девушками, которые не выглядели как несовершеннолетние.