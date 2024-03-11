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Updated Сегодня, 10:25

Пермячку наказали после жалобы на секс-вечеринки, которые устраивает экс-супруг

Ходит к проституткам и на секс-вечеринки. Пермячку наказали за жалобу на бывшего мужа

11 марта 2024, 10:22
Фото: fusionbrain.ai

Пермячку наказали после жалобы на секс-вечеринки, которые устраивает экс-супруг

Женщина обиделась на бывшего мужа после одной из ссор.

В Пермском крае осудили женщину за клевету на бывшего мужа. В пресс-службе Пермского краевого суда говорят, что женщина поссорилась с возлюбленным из-за трехлетней дочери, поэтому решила отомстить. Она написала заявление в полицию, в котором рассказала, что видела экс-супруга множество раз с девушками, которые не выглядели как несовершеннолетние.

Кроме того, в его квартире якобы проходят групповые встречи с обнаженными людьми, а сам супруг имеет некие венерические заболевания, так как пользуется услугами проституток. Женщина отмечала, что боится за дочь, которую он может заразить.

В суде выяснилось, что информация в заявлении была ложной. Женщину приговорили к 300 часам обязательных работ по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих). Она пыталась обжаловать приговор в краевом суде, но не удалось.

Злоумышленнице грозил штраф до 3 млн рублей, до 360 часов обязательных работ, а также реальное лишение свободы на срок до 4 лет.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Клевета
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