Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ

Ранее планировать провести торги на право освоения площадки до 31 марта. Начальная стоимость лота составляет 225,6 млн рублей. Комплексному развитию подлежит территория микрорайона ДКЖ общей площадью 25,29 га, в которую входят участки под 105 объектами. Кроме того, в зону КРТ также войдут аварийные дома по по улицам Барамзиной, 70, 72, Папанинцев, 19, Детской, 4, Переселенческой, 113, Гатчинской, 14 и др. Планируется снос десяти нежилых сооружений и размещение на территории высотной и среднеэтажной застройки, объекты здравоохранения, школьного и дошкольного образования, спорта, а также культурно-досуговой деятельности и магазины.