Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Крайний срок торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона «ДКЖ» в Дзержинском районе Перми переносится на 31 мая 2024 года. Соответствующий приказ об изменении сроков опубликовал Минстрой Прикамья. Документ подписан главой ведомства Артемом Габдрахмановым.
Ранее планировать провести торги на право освоения площадки до 31 марта. Начальная стоимость лота составляет 225,6 млн рублей. Комплексному развитию подлежит территория микрорайона ДКЖ общей площадью 25,29 га, в которую входят участки под 105 объектами. Кроме того, в зону КРТ также войдут аварийные дома по по улицам Барамзиной, 70, 72, Папанинцев, 19, Детской, 4, Переселенческой, 113, Гатчинской, 14 и др. Планируется снос десяти нежилых сооружений и размещение на территории высотной и среднеэтажной застройки, объекты здравоохранения, школьного и дошкольного образования, спорта, а также культурно-досуговой деятельности и магазины.
Данный проект обсуждался на совещании краевого минстроя в конце января текущего года. По мнению участников рынка, на проект КРТ могут претендовать только наиболее крупные компании.