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В Орде 12 марта простятся с 23-летним убитым на СВО военнослужащим

Молодой военнослужащий из Ординского округа убит во время СВО

11 марта 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney; vk.com/ordaadm

В Орде 12 марта простятся с 23-летним убитым на СВО военнослужащим

Спецоперация по-прежнему продолжается.

В Ординском доме культуры завтра, 12 марта, в 11:00 простятся с Андреем Бердниковым. Мужчина был участником СВО и погиб 23 января текущего года. В пресс-службе администрации муниципального округа сообщили, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда. Родственники мужчины в соцсетях пишут, что молодой человек родился 1 ноября 2000 года.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Она не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Общее число погибших военнослужащих не разглашается, а об убитых, как правило, сообщают власти регионов, городов, их родственники или администрации учебных заведений.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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