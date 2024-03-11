Молодой военнослужащий из Ординского округа убит во время СВО

В Ординском доме культуры завтра, 12 марта, в 11:00 простятся с Андреем Бердниковым. Мужчина был участником СВО и погиб 23 января текущего года. В пресс-службе администрации муниципального округа сообщили, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда. Родственники мужчины в соцсетях пишут, что молодой человек родился 1 ноября 2000 года.