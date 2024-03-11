Молодой военнослужащий из Ординского округа убит во время СВО

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Ординском доме культуры завтра, 12 марта, в 11:00 простятся с Андреем Бердниковым. Мужчина был участником СВО и погиб 23 января текущего года. В пресс-службе администрации муниципального округа сообщили, что отпевание пройдет в храме Илии Пророка в селе Орда. Родственники мужчины в соцсетях пишут, что молодой человек родился 1 ноября 2000 года.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Она не завершится, пока не будут выполнены все задачи. Общее число погибших военнослужащих не разглашается, а об убитых, как правило, сообщают власти регионов, городов, их родственники или администрации учебных заведений.