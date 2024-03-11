На администрацию Чусового завели дело из-за рекламы в официальной группе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Пермском крае антимонопольщики завели два дела из-за рекламы в официальной группе «Вконтакте» администрации Чусовского округа. В пресс-службе УФАС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что одно дело возбуждено в отношении самой площадки «Вконтакте», второе — на администрацию Чусовского округа.
Из документов, которые Properm.ru предоставил источник, ясно, что дело на чиновников было возбуждено в конце февраля из-за обращения от 29 января. Неизвестный пожаловался на рекламный пост без нужной маркировки.
Во время поиска поста, на который пожаловались в обращении, сотрудники УФАС, нашли еще один рекламный пост без маркировок. Журналисту Properm.ru удалось обнаружить, что чиновники его размещали минимум пять раз. В УФАС отмечают, что данные публикации являются рекламными, однако нет нужных обозначений: слова «реклама», указание на рекламодателя.