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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

На администрацию Чусового завели дело из-за рекламы в официальной группе

На администрацию Чусового завели дело из-за рекламы в официальной группе

11 марта 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
На рекламу без слово «реклама» поступила жалоба.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае антимонопольщики завели два дела из-за рекламы в официальной группе «Вконтакте» администрации Чусовского округа. В пресс-службе УФАС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что одно дело возбуждено в отношении самой площадки «Вконтакте», второе — на администрацию Чусовского округа.

Из документов, которые Properm.ru предоставил источник, ясно, что дело на чиновников было возбуждено в конце февраля из-за обращения от 29 января. Неизвестный пожаловался на рекламный пост без нужной маркировки.

Фото: vk.com/glavachus

Во время поиска поста, на который пожаловались в обращении, сотрудники УФАС, нашли еще один рекламный пост без маркировок. Журналисту Properm.ru удалось обнаружить, что чиновники его размещали минимум пять раз. В УФАС отмечают, что данные публикации являются рекламными, однако нет нужных обозначений: слова «реклама», указание на рекламодателя.

Фото: vk.com/glavachus
#Уфас#Пермь#Реклама#Чусовой
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