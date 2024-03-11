На администрацию Чусового завели дело из-за рекламы в официальной группе

Во время поиска поста, на который пожаловались в обращении, сотрудники УФАС, нашли еще один рекламный пост без маркировок. Журналисту Properm.ru удалось обнаружить, что чиновники его размещали минимум пять раз. В УФАС отмечают, что данные публикации являются рекламными, однако нет нужных обозначений: слова «реклама», указание на рекламодателя.