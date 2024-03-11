Нанес 19 ударов ножом. Пермяк зарезал девушку из Соликамска

В ноябре 2023 года 23-летний обвиняемый приехал в Соликамск к своей 22-летней знакомой. С собой у молодого человека имелся рюкзак, в котором лежал нож. В ходе общения между ними возникла ссора, вызванная ревностью осужденного. Виновный нанес своей жертве 19 ударов ножом, от которых она скончалась на месте преступления.