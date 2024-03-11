Нанес 19 ударов ножом. Пермяк зарезал девушку из Соликамска

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Соликамский городской суд вынес приговор пермяку. Мужчина признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В ноябре 2023 года 23-летний обвиняемый приехал в Соликамск к своей 22-летней знакомой. С собой у молодого человека имелся рюкзак, в котором лежал нож. В ходе общения между ними возникла ссора, вызванная ревностью осужденного. Виновный нанес своей жертве 19 ударов ножом, от которых она скончалась на месте преступления.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении пермяка и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.