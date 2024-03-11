Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете

Железнодорожники дали кошке имя Ласточка в честь модели электропоезда и передали волонтерам. Животное было в состоянии стресса. По словам соосновательницы благотворительной организации «Лапки-Царапки» Ольги Сафроновой, на вид кошке 7-8 месяцев, выглядит здоровой. После осмотра четырехлапой в приюте, ее обработали от паразитов, вакцинировали и стерилизовали, сообщает 59.RU.