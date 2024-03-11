Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Вчера, 10 марта, пассажир пермской электрички бросил в поезде кошку, которая была в завязанном пакете. Об инциденте сообщила «Пермская пригородная компания».
Кошку обнаружили в поезде на кольцевом маршруте между остановками «Молодёжная» и «Лёвшино». Кассир-контролер Светлана Гришай доставила животное в пригородные кассы вокзала Пермь II.
Железнодорожники дали кошке имя Ласточка в честь модели электропоезда и передали волонтерам. Животное было в состоянии стресса. По словам соосновательницы благотворительной организации «Лапки-Царапки» Ольги Сафроновой, на вид кошке 7-8 месяцев, выглядит здоровой. После осмотра четырехлапой в приюте, ее обработали от паразитов, вакцинировали и стерилизовали, сообщает 59.RU.
После завершения медицинского обследования и лечения кошке будут искать новую семью. Оказать финансовую помощь или забрать кошку себе можно, позвонив или написав Ольге Сафроновой по телефону +7 952 327-28-49. Также можно связаться с приютом через социальные сети.