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Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете

Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете

11 марта 2024, 08:04
Фото: Скриншот видео 59.RU
Теперь волонтеры ищут новую семью для кошки.
Сюжет
Семья

Вчера, 10 марта, пассажир пермской электрички бросил в поезде кошку, которая была в завязанном пакете. Об инциденте сообщила «Пермская пригородная компания».

Кошку обнаружили в поезде на кольцевом маршруте между остановками «Молодёжная» и «Лёвшино». Кассир-контролер Светлана Гришай доставила животное в пригородные кассы вокзала Пермь II.

Железнодорожники дали кошке имя Ласточка в честь модели электропоезда и передали волонтерам. Животное было в состоянии стресса. По словам соосновательницы благотворительной организации «Лапки-Царапки» Ольги Сафроновой, на вид кошке 7-8 месяцев, выглядит здоровой. После осмотра четырехлапой в приюте, ее обработали от паразитов, вакцинировали и стерилизовали, сообщает 59.RU.

После завершения медицинского обследования и лечения кошке будут искать новую семью. Оказать финансовую помощь или забрать кошку себе можно, позвонив или написав Ольге Сафроновой по телефону +7 952 327-28-49. Также можно связаться с приютом через социальные сети.

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#Происшествия#Пермь#Приют#Семья#Волонтеры#Электричка#Кошка#Медицинское обследование
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