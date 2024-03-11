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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Мост через Данилиху за 64,7 млн рублей отремонтирует пермский подрядчик

Пермская строительная компания отремонтирует мост через железную дорогу и Данилиху

11 марта 2024, 12:52
Фото: fusionbrain.ai

Мост через Данилиху за 64,7 млн рублей отремонтирует пермский подрядчик

Этой зимой компания едва не вступила в процесс банкротства из-за налоговой задолженности.

Власти нашли подрядчика на ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автодороге «Стахановская — Ива» в Свердловском районе Перми. Выполнять работы по начальной (максимальной) цене контракта 64,7 млн рублей будет ООО «Строительная компания „Лидер“».

Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчик должен отремонтировать путепровод в период с 3 июня текущего года до 10 марта 2025 года. При этом все этапы работы должны согласовываться с заказчиком, городской ГИБДД, департаментом транспорта мэрии Перми, Пермской дирекцией дорожного движения. В приложении к техническому заданию указано, что в последний раз мост ремонтировали в 2007 году.

ООО «СК „Лидер“ находится в Перми, юридический адрес подрядчика — ул. 25 Октября, 77. Директором организации является Дмитрий Кобелев. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог и автомагистралей. СК „Лидер“ зарегистрирована в сентябре 2015 года. По данным базы Rusprofile, ранее организация ремонтировала:

  • мост через реку Обва на км 356+720 (км 964+850) автомобильной дороги Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь (участок граница Кировской области — автодорога А-153)» за 151,39 млн рублей;
  • участки шести автодорог в Юрлинском муниципальном округе за 15,5 млн рублей, самый протяженный из них — чуть более 2 км.

Также Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю требовала признать компанию банкротом. В январе текущего года она подала иск в Арбитражный суд Пермского края. Поводом для этого стало наличие не уплаченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам в сумме чуть более 3,6 млн рублей. 21 февраля суд вернул заявление налоговой инспекции, так как она ранее ходатайствовала об этом. Налоговая указала, что компания полностью оплатила задолженность.

В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху
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#Авто#Общество#Пермь#Госзакупки#Пермские дороги
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