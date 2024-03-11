Пермская строительная компания отремонтирует мост через железную дорогу и Данилиху

Также Федеральная налоговая служба в лице межрайонной ИФНС России №21 по Пермскому краю требовала признать компанию банкротом. В январе текущего года она подала иск в Арбитражный суд Пермского края. Поводом для этого стало наличие не уплаченной свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам в сумме чуть более 3,6 млн рублей. 21 февраля суд вернул заявление налоговой инспекции, так как она ранее ходатайствовала об этом. Налоговая указала, что компания полностью оплатила задолженность.