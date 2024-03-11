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Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше

Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше

11 марта 2024, 12:26
Фото: fusionbrain.ai
Ученые Пермского края приняли участие во всероссийской переписи воробьев.

В последние несколько лет численность воробьев резко сократилась. Основными причинами сокращения численности воробьев являются отсутствие ниш в новых домах, стрижка газонов, не позволяющая созреть семенам для питания взрослых птиц, а также обработка растений ядохимикатами. Об этом сообщило ИА «Текст».

Орнитологи Прикамья стали участниками во всероссийской переписи воробьев. В рамках исследования проведен учет всех встреченных воробьев во дворах, аллеях, парках, скверах. По словам ученых, в крае обитает два вида воробьев — полевой и дымовой. Появление благоприятных условий для питания и гнездования птиц зависит от деятельности человека, поскольку воробьи живут в тесном контакте с человеком.

«Однако для домового воробья в последние годы отмечена тенденция снижения численности, а причины, ее вызвавшие, пока до конца не ясны. Вероятно, они тоже обусловлены антропогенным влиянием», — говорят эксперты.

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#Пермь#Прикамье#Воробьи#Дома#Человек#Орнитологи#Численность#Ниши#Стрижка газонов#Питание птиц#Ядохимикаты#Перепись воробьев#Полевой воробей#Дымовой воробей#Гнездование#Домовой воробей#Антропогенное влияние
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