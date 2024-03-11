Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше

Орнитологи Прикамья стали участниками во всероссийской переписи воробьев. В рамках исследования проведен учет всех встреченных воробьев во дворах, аллеях, парках, скверах. По словам ученых, в крае обитает два вида воробьев — полевой и дымовой. Появление благоприятных условий для питания и гнездования птиц зависит от деятельности человека, поскольку воробьи живут в тесном контакте с человеком.