Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В последние несколько лет численность воробьев резко сократилась. Основными причинами сокращения численности воробьев являются отсутствие ниш в новых домах, стрижка газонов, не позволяющая созреть семенам для питания взрослых птиц, а также обработка растений ядохимикатами. Об этом сообщило ИА «Текст».
Орнитологи Прикамья стали участниками во всероссийской переписи воробьев. В рамках исследования проведен учет всех встреченных воробьев во дворах, аллеях, парках, скверах. По словам ученых, в крае обитает два вида воробьев — полевой и дымовой. Появление благоприятных условий для питания и гнездования птиц зависит от деятельности человека, поскольку воробьи живут в тесном контакте с человеком.
«Однако для домового воробья в последние годы отмечена тенденция снижения численности, а причины, ее вызвавшие, пока до конца не ясны. Вероятно, они тоже обусловлены антропогенным влиянием», — говорят эксперты.