Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В минувшие выходные пермские спасатели вытащили из глубокого заснеженного лога собаку. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».
На пульт оперативного дежурного службы поступило сообщение от женщины, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог. Выбраться самостоятельно собака не смогла из-за высоких сугробов, хозяйка также не смогла достать ее.
К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования ПГСС. Спасатель Александр Марьин спустился вниз лога и находясь по пояс в снегу вынес собаку на руках. Питомца по кличке Тюбик передали благодарной хозяйке.