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Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика

Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика

11 марта 2024, 12:41
Фото: ВКонтакте/ПГСС
Собака скатилась в лог и самостоятельно выбраться не могла.

В минувшие выходные пермские спасатели вытащили из глубокого заснеженного лога собаку. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».

На пульт оперативного дежурного службы поступило сообщение от женщины, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог. Выбраться самостоятельно собака не смогла из-за высоких сугробов, хозяйка также не смогла достать ее.

К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования ПГСС. Спасатель Александр Марьин спустился вниз лога и находясь по пояс в снегу вынес собаку на руках. Питомца по кличке Тюбик передали благодарной хозяйке.

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#Происшествия#Пермь#Спасатели#Служба спасения#Собака#Спасение#Пермские спасатели
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