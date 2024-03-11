Пермские власти выделили 2 миллиона на 19 минут фейерверка

В техническом задании сказано, что 1 мая победитель аукциона должен будет запустить 448 фейерверков, продолжительность запуска — не менее 5 минут, 9 мая и 12 июня — по 710, продолжительность не менее 7 минут. Вдобавок, на победителя ложится обязанность организовать охрану территории, откуда будут запускать салюты — 30 человек на 1 мая и по 50 человек две другие даты.