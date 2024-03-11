Пермские власти выделили 2 миллиона на 19 минут фейерверка

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Пермские власти объявили аукцион на поиск компании, которая обеспечит город фейерверками на 1 мая, 9 мая и 12 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,1 млн рублей. Стоимость организации салюта на 1 мая оценивается в 500 тыс. рублей. На 9 мая и 12 июня — по 800 тыс. рублей. В ходе торгов она может снизиться.
В техническом задании сказано, что 1 мая победитель аукциона должен будет запустить 448 фейерверков, продолжительность запуска — не менее 5 минут, 9 мая и 12 июня — по 710, продолжительность не менее 7 минут. Вдобавок, на победителя ложится обязанность организовать охрану территории, откуда будут запускать салюты — 30 человек на 1 мая и по 50 человек две другие даты.
При этом в 2023 году салюты на 1 и 9 мая были дороже и продолжительнее: тогда стоимость фейерверка на 1 мая чиновники оценивали в 1 млн за 7 минут, на 9 мая — 1,5 млн за 10 минут.