На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье

Гость Пермского края отметил и красоту городской эспланады, ледового городка и Комсомольского проспекта, созданного по образу Невского в Санкт-Петербурге. «За столь короткое время нельзя показать все красоты Пермского края. Мы сюда обязательно вернемся! Ведь кто-то должен суп сварить, сходить в Кунгурскую ледяную пещеру, попробовать посикунчики», — поделился напоследок о своих планах автор передачи.