На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:45
На Первом канале 10 марта вышел выпуск авторской программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» про Пермский край. Съемки прошли в период с 25 по 29 января этого года.
Маршрут Крылова прошел через г. Полюд, скалу Ветлан, г. Крестовую, горнолыжный курорт «Губаха», места съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Также путешественник познакомил зрителей с Кунгуром и его гончарной мастерской «Горыныч».
В Перми Дмитрий посетил Пермский театр оперы и балета, арт-объект «Счастье не за горами». Он обратил внимание, что в этом городе творил сам композитор Арам Хачатурян и жила знаменитая балерина Галина Уланова.
Гость Пермского края отметил и красоту городской эспланады, ледового городка и Комсомольского проспекта, созданного по образу Невского в Санкт-Петербурге. «За столь короткое время нельзя показать все красоты Пермского края. Мы сюда обязательно вернемся! Ведь кто-то должен суп сварить, сходить в Кунгурскую ледяную пещеру, попробовать посикунчики», — поделился напоследок о своих планах автор передачи.