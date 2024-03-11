properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье

На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье

11 марта 2024, 05:40
Фото: Скриншот выпуска «Непутевые заметки» про Пермский край.
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.

На Первом канале 10 марта вышел выпуск авторской программы Дмитрия Крылова «Непутевые заметки» про Пермский край. Съемки прошли в период с 25 по 29 января этого года.

Маршрут Крылова прошел через г. Полюд, скалу Ветлан, г. Крестовую, горнолыжный курорт «Губаха», места съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Также путешественник познакомил зрителей с Кунгуром и его гончарной мастерской «Горыныч».

В Перми Дмитрий посетил Пермский театр оперы и балета, арт-объект «Счастье не за горами». Он обратил внимание, что в этом городе творил сам композитор Арам Хачатурян и жила знаменитая балерина Галина Уланова.

Гость Пермского края отметил и красоту городской эспланады, ледового городка и Комсомольского проспекта, созданного по образу Невского в Санкт-Петербурге. «За столь короткое время нельзя показать все красоты Пермского края. Мы сюда обязательно вернемся! Ведь кто-то должен суп сварить, сходить в Кунгурскую ледяную пещеру, попробовать посикунчики», — поделился напоследок о своих планах автор передачи.

Читайте также:
В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36% Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
#Пермь#Пермский край#Губаха#Эспланада#Кунгур#Кунгурская ледяная пещера#Сердце пармы#Счастье не за горами#Комсомольский проспект#Красновишерск#Первый канал#Ветлан#Нью-йорк#Посикунчики#Непутевые заметки#Дмитрий Крылов#Полюд#Крестовая#Горыныч#Пермский театр оперы и балета#Арам Хачатурян#Галина Уланова#Невский
Подпишитесь
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Сегодня, 05:39
В Пермский край придут настоящие зимние морозы
Сегодня, 03:23
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
Сегодня, 04:54
Завершилась 96 церемония «Оскар». Главные фильмы, которые вы должны посмотреть
Сегодня, 04:43
Власти прокомментировали сообщения о взрывчатке в ПГНИУ
Сегодня, 02:39
Глава СК поручил возбудить дело из-за издевательств над пенсионеркой в Перми
Сегодня, 03:06