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Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»

Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»

11 марта 2024, 05:59
Фото: vk.com/zorinasinger
Содержание композиции, с который выступила участница, пока не разглашается.

Участница из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». В дуэте с ней участвовала Анастасия Мартынова из Санкт- Петербурга. Название композиции, которую исполняли девушки, пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что 19 января Зорина исполнила в передаче песню «Sam Brown Stop». Ее исполнение понравилось сразу двум членам жюри — Владимиру Преснякову и Полине Гагариной.

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