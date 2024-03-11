Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»

Участница из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». В дуэте с ней участвовала Анастасия Мартынова из Санкт- Петербурга. Название композиции, которую исполняли девушки, пока не разглашается.