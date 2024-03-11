Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Участница из Перми Ирина Зорина прошла этап слепых прослушиваний на шоу Первого канала «Голос». В дуэте с ней участвовала Анастасия Мартынова из Санкт- Петербурга. Название композиции, которую исполняли девушки, пока не разглашается.
Ранее сообщалось, что 19 января Зорина исполнила в передаче песню «Sam Brown Stop». Ее исполнение понравилось сразу двум членам жюри — Владимиру Преснякову и Полине Гагариной.