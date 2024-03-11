Пермяка наказали за оправдание теракта в Москве

С жителя Чусового взыскали штраф за оправдание терроризма. Мужчина разместил в новостных сообществах «Вконтакте» публикации, в которых было оправдание терроризма — захвата заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве. Теракт произошел в 2002 году. Группа террористов взяла под контроль здание и 916 человек: работников, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост».