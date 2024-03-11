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Пермяка наказали за оправдание теракта в Москве

Пермяка наказали за оправдание теракта в Москве

11 марта 2024, 06:54
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина выплачивал крупный штраф в рассрочку.

С жителя Чусового взыскали штраф за оправдание терроризма. Мужчина разместил в новостных сообществах «Вконтакте» публикации, в которых было оправдание терроризма — захвата заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве. Теракт произошел в 2002 году. Группа террористов взяла под контроль здание и 916 человек: работников, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост».

На мужчину заведи уголовное дело, по которому ему грозил штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, его также могли посадить в колонию на срок от 5 до 7 лет. В 2021 году Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей.

Нарушитель выплачивал штраф в рассрочку — по 14 тыс. рублей в месяц, но деньги перестали приходить, когда осталось выплатить 40 тыс. рублей. Приставы захотели через суд заменить мужчине наказание, но тогда он полностью выплатил штраф, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

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#Суд#Приставы#Пермь#Штраф#Судебные приставы
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