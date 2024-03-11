Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Пермь приедет заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Его концерт, который состоится 12 июня в краевой столице, будет бесплатным для пермяков — выступление состоится на эспланаде. По данным «КП-Пермь», за выступление Глызину заплатят 1 млн рублей.
На прошлой неделе появилась информация, что 12 июня в Перми также выступит экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
Для подготовки к празднованию 12 июня власти объявили аукцион на организацию салютов. Из него стало известно, что фейерверк 12 июня будет продолжительностью минимум 7 минут.