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В Перми на Дне города 12 июня выступит заслуженный артист РФ Алексей Глызин

Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин

11 марта 2024, 09:54
Фото: Properm.ru / соцсети Глызина

В Перми на Дне города 12 июня выступит заслуженный артист РФ Алексей Глызин

Артист выступит на эспланаде.

В Пермь приедет заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Его концерт, который состоится 12 июня в краевой столице, будет бесплатным для пермяков — выступление состоится на эспланаде. По данным «КП-Пермь», за выступление Глызину заплатят 1 млн рублей.

На прошлой неделе появилась информация, что 12 июня в Перми также выступит экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Для подготовки к празднованию 12 июня власти объявили аукцион на организацию салютов. Из него стало известно, что фейерверк 12 июня будет продолжительностью минимум 7 минут.

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#Пермь#День города#Певец#12 июня#Выступление
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