Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин

В Пермь приедет заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Его концерт, который состоится 12 июня в краевой столице, будет бесплатным для пермяков — выступление состоится на эспланаде. По данным «КП-Пермь», за выступление Глызину заплатят 1 млн рублей.