Прикамская прокуратура приостановила продажу боевого стрелкового оружия и боеприпасов

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Прокуратура Уинского района в ходе мониторинга интернета обнаружила ряд ресурсов с опасной информацией. Их удалось заблокировать через суд, сообщают в прокуратуре региона.
Сотрудники прокуратуры выявили семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной продаже боевого стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. При этом, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.
Распространение указанной информации противоречит законодательству, за незаконный оборот данного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ вплоть до 15 лет лишения свободы, отмечают в ведомстве.
По итогам проверки прокурором в суд направлено заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.