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Прикамская прокуратура приостановила продажу боевого стрелкового оружия и боеприпасов

Прикамская прокуратура приостановила продажу боевого стрелкового оружия и боеприпасов

11 марта 2024, 16:38
Фото: 1MI
Через суд было заблокировано семь опасных интернет-ресурсов.

Прокуратура Уинского района в ходе мониторинга интернета обнаружила ряд ресурсов с опасной информацией. Их удалось заблокировать через суд, сообщают в прокуратуре региона.

Сотрудники прокуратуры выявили семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной продаже боевого стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. При этом, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.

Распространение указанной информации противоречит законодательству, за незаконный оборот данного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ вплоть до 15 лет лишения свободы, отмечают в ведомстве.

По итогам проверки прокурором в суд направлено заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.

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#Общество#Суд#Прокуратура#Блокировка сайтов#Блокировка#Уинское
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