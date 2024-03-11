Прикамская прокуратура приостановила продажу боевого стрелкового оружия и боеприпасов

Сотрудники прокуратуры выявили семь интернет-ресурсов, на которых содержалась информация о незаконной продаже боевого стрелкового оружия, боеприпасов, а также сведения о способах изготовления зажигательной смеси. При этом, вход на страницы осуществлялся свободно, без предварительной регистрации и пароля.