Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы

Константин Шестаков в 2011 году стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации», к настоящему времени он не значится в бенефициарах компании. Сейчас собственники агентства — Вадим Сковородин (24%), Наталья Ширинкина и Олег Игнатьев (по 24,5%), Дария Сафина (1%) и Светлана Мазанова (24%).