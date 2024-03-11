Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Заместитель начальника «Управления общественных отношений» аппарата Пермской городской думы Константин Шестаков завершил свою карьеру в органах госвласти. Как стало известно журналисту Properm.ru из источников, подобное решение чиновник мог принять в связи с проверкой прокуратуры на возможный конфликт интересов в структуре думы.
В беседе с Properm.ru, Шестаков заявил, что «ушел по собственному желанию, при этом прокуратура действительно проводит проверку, которая с его карьерным решением не связана». В надзорном ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее, поскольку мероприятия продолжаются.
Сейчас управлением общественных отношений гордумы руководит Михаил Стародуб, в 2020 году он сменил на посту Станислава Шубина, ушедшего на пост пресс-секретаря губернатора.
Константин Шестаков в 2011 году стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации», к настоящему времени он не значится в бенефициарах компании. Сейчас собственники агентства — Вадим Сковородин (24%), Наталья Ширинкина и Олег Игнатьев (по 24,5%), Дария Сафина (1%) и Светлана Мазанова (24%).
«Центр деловой информации» является постоянным получателем и оператором контрактов администрации Перми, Пермской городской думы, Законодательного собрания и иных госструктур. С 2018 года между думой и ЦДИ было заключено 18 госконтрактов на общую сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с администрацией Перми на 108,9 млн рублей.