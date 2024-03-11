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Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы

Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы

11 марта 2024, 09:39
Фото: properm.ru
Одновременно с этим уволился один из заместителей руководителя «Управления общественных отношений».

Заместитель начальника «Управления общественных отношений» аппарата Пермской городской думы Константин Шестаков завершил свою карьеру в органах госвласти. Как стало известно журналисту Properm.ru из источников, подобное решение чиновник мог принять в связи с проверкой прокуратуры на возможный конфликт интересов в структуре думы.

В беседе с Properm.ru, Шестаков заявил, что «ушел по собственному желанию, при этом прокуратура действительно проводит проверку, которая с его карьерным решением не связана». В надзорном ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее, поскольку мероприятия продолжаются.

Сейчас управлением общественных отношений гордумы руководит Михаил Стародуб, в 2020 году он сменил на посту Станислава Шубина, ушедшего на пост пресс-секретаря губернатора.

Константин Шестаков в 2011 году стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации», к настоящему времени он не значится в бенефициарах компании. Сейчас собственники агентства — Вадим Сковородин (24%), Наталья Ширинкина и Олег Игнатьев (по 24,5%), Дария Сафина (1%) и Светлана Мазанова (24%).

«Центр деловой информации» является постоянным получателем и оператором контрактов администрации Перми, Пермской городской думы, Законодательного собрания и иных госструктур. С 2018 года между думой и ЦДИ было заключено 18 госконтрактов на общую сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с администрацией Перми на 108,9 млн рублей.

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#Прокуратура#Пермская городская дума#Управление общественных отношений#Константин Шестаков#Михаил Стародуб#Станислав Шубин#ООО «Центр деловой информации»
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