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Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой

Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой

11 марта 2024, 14:14
Фото: vk.com/club159340195
70-летний пассажир скорой помощи скончался на месте.
Сюжет
Дтп

Соликамская прокуратура взяла под контроль ход проверки смертельного ДТП со скорой. Вчера, 10 марта, водитель иномарки врезался в машину скорой помощи, везущей пациента из Чердыни. Об этом сообщает Прокуратура Пермского края в телеграм-канале.

В ходе аварии получили повреждения различной степени тяжести медработники, водитель СМП и 70-летний пассажир спецавтомобиля. Следователи Соликамска дадут правовую оценку законности принятого решения.

Ранее Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших в аварии. ДТП произошло рано утром 10 марта на улице Всеобуча. Четыре человека были госпитализированы: два фельдшера, водитель скорой медицинской помощи и водитель BMW. На данный момент они продолжают лечение. Пациент скорой помощи скончался на месте аварии.

По данным МВД, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

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