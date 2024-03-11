Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Соликамская прокуратура взяла под контроль ход проверки смертельного ДТП со скорой. Вчера, 10 марта, водитель иномарки врезался в машину скорой помощи, везущей пациента из Чердыни. Об этом сообщает Прокуратура Пермского края в телеграм-канале.
В ходе аварии получили повреждения различной степени тяжести медработники, водитель СМП и 70-летний пассажир спецавтомобиля. Следователи Соликамска дадут правовую оценку законности принятого решения.
Ранее Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших в аварии. ДТП произошло рано утром 10 марта на улице Всеобуча. Четыре человека были госпитализированы: два фельдшера, водитель скорой медицинской помощи и водитель BMW. На данный момент они продолжают лечение. Пациент скорой помощи скончался на месте аварии.
По данным МВД, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.