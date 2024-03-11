Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой

Ранее Минздрав Прикамья рассказал о состоянии пострадавших в аварии. ДТП произошло рано утром 10 марта на улице Всеобуча. Четыре человека были госпитализированы: два фельдшера, водитель скорой медицинской помощи и водитель BMW. На данный момент они продолжают лечение. Пациент скорой помощи скончался на месте аварии.