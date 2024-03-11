Схватка за второе место: у кого есть реальные шансы

Самая важная проблема — завершение СВО. Даванков призывает к скорейшему заключению мира и переговорам. Слуцкий и Харитонов — за военный путь решения конфликта. Так, на дебатах Харитонов высказывался за «полный разгром» и «безоговорочную капитуляцию» Украины, а Слуцкий в программе говорит о завершении СВО уже в этом году «силой русского оружия». Однако то же самое он заявлял и в январе 2023 года.