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СК возбудил дело на парикмахершу после издевательств над пенсионеркой в Перми

СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше

11 марта 2024, 09:05
Фото: vk.com/like.perm

СК возбудил дело на парикмахершу после издевательств над пенсионеркой в Перми

Сейчас следователи общаются с очевидцами и просматривают видеозаписи.

СК возбудил уголовное дело после издевательств над пенсионеркой в Перми. В региональном СК пояснили, что дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои). В один из дней прошлого года сотрудница парикмахерской нанесла побои и совершила иные насильственные действия в отношении клиентки. Также она высказывала угрозы.

Сейчас следователи ищут очевидцев, допрашивают свидетелей, а также изымают и просматривают видеозаписи.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Однако возможны и более мягкие последствия — до года исправительных работ.

Сотрудница салона красоты описывала свой поступок как неправильный. Объясняла его тем, что вышла из себя после того, как пенсионерка якобы отказалась платить за стрижку и рассмеялась в лицо. На самом видео, которое появилось в соцсети, не видно, чтобы женщина наносила клиентке побои.

Видео: vk.com/like.perm
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#Видео#Пермь#Бастрыкин#Уголовное дело#Ск#Пенсионерка#Александр Бастрыкин
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