СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше

Сотрудница салона красоты описывала свой поступок как неправильный. Объясняла его тем, что вышла из себя после того, как пенсионерка якобы отказалась платить за стрижку и рассмеялась в лицо. На самом видео, которое появилось в соцсети, не видно, чтобы женщина наносила клиентке побои.