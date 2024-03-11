СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
СК возбудил уголовное дело после издевательств над пенсионеркой в Перми. В региональном СК пояснили, что дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои). В один из дней прошлого года сотрудница парикмахерской нанесла побои и совершила иные насильственные действия в отношении клиентки. Также она высказывала угрозы.
Сейчас следователи ищут очевидцев, допрашивают свидетелей, а также изымают и просматривают видеозаписи.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Однако возможны и более мягкие последствия — до года исправительных работ.
Сотрудница салона красоты описывала свой поступок как неправильный. Объясняла его тем, что вышла из себя после того, как пенсионерка якобы отказалась платить за стрижку и рассмеялась в лицо. На самом видео, которое появилось в соцсети, не видно, чтобы женщина наносила клиентке побои.