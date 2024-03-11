Posted Вчера, 20:44
Published Вчера, 20:44
Modified Вчера, 20:48
Updated Вчера, 20:48
В своей статье для The Washington Post обозреватель отмечает, что такое развитие событий позволило бы Трампу возложить ответственность за это на его главного оппонента в будущих выборах президента США, на действующего президента Джо Байдена. Естественно, это создало бы благоприятные условия для Трампа в президентской гонке, приводит слова из его интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Бут также утверждает, что республиканская партия поддерживает интересы российского президента.