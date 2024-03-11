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Posted Вчера, 20:44

Published Вчера, 20:44

Modified Вчера, 20:48

Updated Вчера, 20:48

СМИ: Трампу выгодно поражение Украины в конфликте

11 марта 2024, 20:44
По словам обозревателя Макса Бута, бывшему главе администрации США Дональду Трампу было бы выгодно поражение Украины в текущем конфликте.

В своей статье для The Washington Post обозреватель отмечает, что такое развитие событий позволило бы Трампу возложить ответственность за это на его главного оппонента в будущих выборах президента США, на действующего президента Джо Байдена. Естественно, это создало бы благоприятные условия для Трампа в президентской гонке, приводит слова из его интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бут также утверждает, что республиканская партия поддерживает интересы российского президента.

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