В своей статье для The Washington Post обозреватель отмечает, что такое развитие событий позволило бы Трампу возложить ответственность за это на его главного оппонента в будущих выборах президента США, на действующего президента Джо Байдена. Естественно, это создало бы благоприятные условия для Трампа в президентской гонке, приводит слова из его интервью интернет-издание «Подмосковье сегодня».