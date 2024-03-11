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Капремонтом и установкой общественных туалетов в Перми займется департамент ЖКХ

Стало известно, кто займется капремонтом и установкой общественных туалетов в Перми

11 марта 2024, 06:56
Фото: 1MI

Капремонтом и установкой общественных туалетов в Перми займется департамент ЖКХ

Предложение дополнить функции ведомства внесла мэрия города.

Капитальным ремонтом и установкой общественных туалетов в Перми займется департамент жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее предложение о дополнении функций ведомства внесла в гордуму администрация Перми.

Согласно проекту, ведомству поручено заняться проведением «мероприятий на территории общего пользования города, в том числе на территориях, занятых городскими лесами, по капитальному ремонту, ремонту и содержанию капитальных общественных туалетов, приобретению, установке, ремонту и содержанию модульных туалетов (за исключением биотуалетов)».

Контроль за исполнением работ будет возложен на департамент дорог и благоустройства администрации города Перми.

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#Капремонт#Пермь#Ремонт#Гордума#Администрация#Городские леса#Установка общественных туалетов#Жилищно-коммунальные услуги#Содержание#Модульные туалеты#Департамент дорог и благоустройства
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