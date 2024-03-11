Стало известно, кто займется капремонтом и установкой общественных туалетов в Перми

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Капитальным ремонтом и установкой общественных туалетов в Перми займется департамент жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее предложение о дополнении функций ведомства внесла в гордуму администрация Перми.
Согласно проекту, ведомству поручено заняться проведением «мероприятий на территории общего пользования города, в том числе на территориях, занятых городскими лесами, по капитальному ремонту, ремонту и содержанию капитальных общественных туалетов, приобретению, установке, ремонту и содержанию модульных туалетов (за исключением биотуалетов)».
Контроль за исполнением работ будет возложен на департамент дорог и благоустройства администрации города Перми.