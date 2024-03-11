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В четырех районах Перми до конца марта без холодной воды останутся сотни людей

В четырех районах Перми до конца марта отключат воду у сотен жителей

11 марта 2024, 05:11
Фото: fusionbrain.ai

В четырех районах Перми до конца марта без холодной воды останутся сотни людей

Рекомендуется заранее сделать запасы воды.

В ближайшие три недели в Перми пройдут плановый ремонт и аварийно-восстановительные работы на сетях. Без воды останутся часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах, следует из графика отключений, предоставленных ООО «Новогор-Прикамье».

На следующей неделе, 19 марта, с 9:00 до 18:00 отключения пройдут в домах:

  • шоссе Космонавтов, 111, 113, 113/2, 113а;
  • Стахановская, 58.

22 марта с 9:30 до 19:30 воды не будет по адресам:

  • Братская, 135;
  • Узбекская, 76, 90.

23 марта с 9:00 до 13:00 с неудобствами столкнутся жильцы домов по ул. Плеханова, 61б, 66.

В этот же день, но на сутки — с 10:00 до 10:00 24 марта, водоснабжение отключат по улицам:

  • Инженерная, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18;
  • КИМ, 49, 61;
  • Металлистов, 15, 18, 19;
  • Николая Быстрых, 3, 5, 7;
  • Балхашская, 172, 192, 201, 203, 207;
  • Старцева, 191;
  • Суздальская, 1, 3.

Тоже 23 марта, но на час позже — с 11:00 до 11:00 24 марта — воды не будет в домах по адресам:

  • Гарцовская, 46, 50, 52, 54;
  • Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 44;
  • Лядовская, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98а, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98А.

24 марта с 9:00 до 13:00 коммунальные неудобства ждут пермяков в зданиях:

  • Ленина, 73, 75, 77;
  • Петропавловская, 70, 72, 74;
  • Толмачева, 32.
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#Общество#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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