В четырех районах Перми до конца марта отключат воду у сотен жителей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В ближайшие три недели в Перми пройдут плановый ремонт и аварийно-восстановительные работы на сетях. Без воды останутся часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах, следует из графика отключений, предоставленных ООО «Новогор-Прикамье».
На следующей неделе, 19 марта, с 9:00 до 18:00 отключения пройдут в домах:
22 марта с 9:30 до 19:30 воды не будет по адресам:
23 марта с 9:00 до 13:00 с неудобствами столкнутся жильцы домов по ул. Плеханова, 61б, 66.
В этот же день, но на сутки — с 10:00 до 10:00 24 марта, водоснабжение отключат по улицам:
Тоже 23 марта, но на час позже — с 11:00 до 11:00 24 марта — воды не будет в домах по адресам:
24 марта с 9:00 до 13:00 коммунальные неудобства ждут пермяков в зданиях: