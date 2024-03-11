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В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике

В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике

11 марта 2024, 13:44
Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края
В июле прошлого года Вадим Малышев ценой своей жизни спас девочку на реке Чусовой.

Сегодня, 11 марта, в Чусовской школе №7 открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике. В июле прошлого года Вадим Малышев спас утопающую девочку на реке Чусовой. Герой погиб в возрасте 15 лет. Информация об этом появилась на сайте Правительства Пермского края.

«Вадим Малышев посмертно награжден ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ Следственного комитета Российской Федерации. Также Вадиму посмертно присвоен нагрудный знак „Пермский характер“ в номинации „За преодоление чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих““, — сообщает орган.

С начальной школы Вадим занимался в спортивной школе олимпийского резерва «Огонёк», принимал участие во всероссийских соревнованиях, занимал призовые места. Чусовлянин имел знак «Мастер спорта России», а также был кандидатом в молодежную сборную страны по санному спорту.

По словам директора школы Светланы Кузьминых, открытие парты важно для родителей Вадима, для того, чтобы смочь пережить горе. «Необходимо показать, что мы вместе, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — отметила глава учреждения.

В рамках рабочего выезда в церемонии принял участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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