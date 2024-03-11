В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике

Сегодня, 11 марта, в Чусовской школе №7 открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике. В июле прошлого года Вадим Малышев спас утопающую девочку на реке Чусовой. Герой погиб в возрасте 15 лет. Информация об этом появилась на сайте Правительства Пермского края.