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Posted Вчера, 20:51

Published Вчера, 20:51

Modified Вчера, 20:53

Updated Вчера, 20:53

В Германии россиян хотят наказать за сбор черемши

11 марта 2024, 20:51
В Германии полиция объявила о розыске группы россиян, которые собирали черемшу в лесу Аувальд близ Лейпцига. В этой стране подобная деятельность запрещена. Черемша в Германии считается редким растением и растет только в охраняемых природных зонах.

Поиски нарушителей начались после того, как их заметили в лесной чаще 11 марта. Полиция предварительно установила, что это были россияне. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Bild.

За нарушение правил сбора в лесах Аувальда предусмотрен штраф в размере 10 000 евро. Однако пока не ясно, были ли в группе профессиональные сборщики. Часто они притворяются туристами и переодеваются, чтобы скрыть свою деятельность.

В прошлом году полиция изъяла почти 50 кг черемши, которая известна в России также как колба или чесночная трава.

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