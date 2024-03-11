В Германии россиян хотят наказать за сбор черемши

Posted Вчера, 20:51
Published Вчера, 20:51
Modified Вчера, 20:53
Updated Вчера, 20:53
Поиски нарушителей начались после того, как их заметили в лесной чаще 11 марта. Полиция предварительно установила, что это были россияне. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Bild.
За нарушение правил сбора в лесах Аувальда предусмотрен штраф в размере 10 000 евро. Однако пока не ясно, были ли в группе профессиональные сборщики. Часто они притворяются туристами и переодеваются, чтобы скрыть свою деятельность.
В прошлом году полиция изъяла почти 50 кг черемши, которая известна в России также как колба или чесночная трава.