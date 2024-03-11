properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Минздраве рассказали о состоянии четырех пострадавших в аварии со скорой

В Минздраве рассказали о состоянии четырех пострадавших в аварии со скорой

11 марта 2024, 09:32
Фото: vk.com/club159340195
Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.
Сюжет
Дтп

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Соликамске. Авария случилась рано утром 10 марта на улице Всеобуча. В министерстве пояснили Properm.ru, что четыре человека были госпитализированы: два фельдшера, водитель скорой медицинской помощи, а также водитель BMW. Сейчас они продолжают лечение — их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пациент, который находился в машине скорой помощи, скончался на месте аварии.

Ранее в МВД отмечали, что водитель легкового автомобиля был пьян — он врезался в скорую помощь. После аварии автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок.

#Видео#Дтп#Пермь#Авария
Подпишитесь
Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы
Сегодня, 09:39
В парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе
Сегодня, 10:44
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей Глызин
Сегодня, 09:54
Дело «Военторга». Предпринимателя из Барды оштрафовали за торговлю на Wildberries
Сегодня, 06:02
СК возбудил дело после издевательств над пенсионеркой. Что грозит парикмахерше
Сегодня, 09:05
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Сегодня, 05:39