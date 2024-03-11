В Минздраве рассказали о состоянии четырех пострадавших в аварии со скорой

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Соликамске. Авария случилась рано утром 10 марта на улице Всеобуча. В министерстве пояснили Properm.ru, что четыре человека были госпитализированы: два фельдшера, водитель скорой медицинской помощи, а также водитель BMW. Сейчас они продолжают лечение — их состояние оценивается как удовлетворительное.