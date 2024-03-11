В парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе

Также в Заксобрании напомнили, что принятие мер по защите и поддержке государственного языка России относится к компетенции федеральных органов власти (ст. 4 Федерального закона №53-ФЗ). Региональные власти такими вопросами не занимаются. Сейчас в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится проект федерального закона №468229-8, который предполагает изменения ряда законодательных актов, направленных на защиту русского языка, ограничение использования англицизмов и иностранных слов на территории России, прежде всего, в публичном пространстве.