В парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Законодательном собрании Пермского края прокомментировали обращение юриста из Оханска Ирины Пономаревой «О запрете использования английского языка в регионе». В пресс-службе регионального парламента пояснили Properm.ru, что готовится ответ на обращение активистки.
Также в Заксобрании напомнили, что принятие мер по защите и поддержке государственного языка России относится к компетенции федеральных органов власти (ст. 4 Федерального закона №53-ФЗ). Региональные власти такими вопросами не занимаются. Сейчас в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится проект федерального закона №468229-8, который предполагает изменения ряда законодательных актов, направленных на защиту русского языка, ограничение использования англицизмов и иностранных слов на территории России, прежде всего, в публичном пространстве.
Сама Ирина Пономарева сообщила Properm.ru, что в краевом парламенте ей ответили, что использование английских слов не нарушает Закон о рекламе. Об обращении активистки стало известно на прошлой неделе — СМИ сообщили, что к продвижению инициативы ее «подтолкнула» кофейня с английскими надписями на стаканчиках и зарубежной музыкой.