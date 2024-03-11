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Updated Сегодня, 11:21

Власти Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе

В парламенте Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе

11 марта 2024, 10:44
Фото: страница Ирины Пономаревой в соцсетях

Власти Прикамья прокомментировали идею запретить английский язык в регионе

Ранее юрист возмутилась частым использованием английского языка в общественных местах.

В Законодательном собрании Пермского края прокомментировали обращение юриста из Оханска Ирины Пономаревой «О запрете использования английского языка в регионе». В пресс-службе регионального парламента пояснили Properm.ru, что готовится ответ на обращение активистки.

Также в Заксобрании напомнили, что принятие мер по защите и поддержке государственного языка России относится к компетенции федеральных органов власти (ст. 4 Федерального закона №53-ФЗ). Региональные власти такими вопросами не занимаются. Сейчас в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится проект федерального закона №468229-8, который предполагает изменения ряда законодательных актов, направленных на защиту русского языка, ограничение использования англицизмов и иностранных слов на территории России, прежде всего, в публичном пространстве.

Сама Ирина Пономарева сообщила Properm.ru, что в краевом парламенте ей ответили, что использование английских слов не нарушает Закон о рекламе. Об обращении активистки стало известно на прошлой неделе — СМИ сообщили, что к продвижению инициативы ее «подтолкнула» кофейня с английскими надписями на стаканчиках и зарубежной музыкой.

«Американизация русских чиновников». Юрист хочет запретить английский язык в Прикамье
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#Политика#Общество#Пермь#Законодательное собрание#Английский язык
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