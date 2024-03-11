В Перми прошло Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

За три дня было разыграно 30 комплектов наград в индивидуальных и эстафетных заплывах. Спортсмены соревновались на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 м вольным стилем и комплексным плаванием. Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Матвей Онянов («Кристалл», Березники) — три золотых медали и Дарья Христиани («Кристалл», Березники) — два золота.