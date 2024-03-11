В Перми прошло Первенство края по плаванию «Веселый дельфин»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
С 5 по 7 марта в спортивном комплексе «Олимпия» 298 спортсменов из 21 клуба региона боролись за право участвовать во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые пройдут с 13 по 17 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. Проведение регионального первенства поддержали «Уралхим» и «Уралкалий».
В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 11 — 13 лет (2011–2013 гг. р.) из Перми, Кудымкара, Березников, Горнозаводска, Губахи, Чусового, Лысьвы, Краснокамска, Чайковского, Осы, Яйвы, Соликамска и Кунгура.
Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
„Региональный этап соревнований „Веселый дельфин“ — это ежегодное первенство, где мы отбираем спортсменов для участия в одноименных всероссийских соревнованиях. Самое главное, что каждый год пловцов этого возраста становится больше. Это значит, работа по строительству бассейнов и популяризации плавания в регионе приносит свои плоды».
За три дня было разыграно 30 комплектов наград в индивидуальных и эстафетных заплывах. Спортсмены соревновались на дистанциях 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4×50 м вольным стилем и комплексным плаванием. Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Матвей Онянов («Кристалл», Березники) — три золотых медали и Дарья Христиани («Кристалл», Березники) — два золота.
Дарья Калинина, спортивная школа г. Губахи, участница соревнований:
«Я занимаюсь плаванием седьмой год. На данный момент моя главная цель — выполнить второй взрослый разряд на дистанции сто метров брассом. Осталось всего несколько сотых до этого норматива. Я бы хотела стать мастером спорта по плаванию, а еще — стать тренером по плаванию у детей».
Золотые медали Первенства Пермского края «Веселый дельфин» завоевали: