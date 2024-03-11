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МВД выбрало компанию, которая построит отдел полиции в Перми за 665 млн рублей

В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млн

11 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI

МВД выбрало компанию, которая построит отдел полиции в Перми за 665 млн рублей

Объект должен быть сдан до конца марта 2026 года.

В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции №5 в Орджоникидзевском районе. Аукцион был размещен на сайте госзакупок 31 января, в начале марта стал известен победитель — ООО «Парма». Компания согласилась выполнить работы за 665 млн рублей при начальной стоимости в 681 млн рублей. Сейчас контракт находится на этапе подписи поставщиком.

Отдел полиции нужно сдать в эксплуатацию к 31 марта 2026 года — четырехэтажное здание с убежищем и гаражом. Оно расположится на улице Таганрогской, 3.

По данным Rusprofile, ООО «Парма» зарегистрировано в 2015 году в деревне Кондратово. С момента основания директором и учредителем является Вадим Меледин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году ООО получило контракт на возведение поликлиники в селе Фролы за 198 млн рублей, а также на капремонт роддома на Гайве больнице Архангела Михаила за 104 млн рублей.

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