В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млн

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции №5 в Орджоникидзевском районе. Аукцион был размещен на сайте госзакупок 31 января, в начале марта стал известен победитель — ООО «Парма». Компания согласилась выполнить работы за 665 млн рублей при начальной стоимости в 681 млн рублей. Сейчас контракт находится на этапе подписи поставщиком.
Отдел полиции нужно сдать в эксплуатацию к 31 марта 2026 года — четырехэтажное здание с убежищем и гаражом. Оно расположится на улице Таганрогской, 3.
По данным Rusprofile, ООО «Парма» зарегистрировано в 2015 году в деревне Кондратово. С момента основания директором и учредителем является Вадим Меледин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году ООО получило контракт на возведение поликлиники в селе Фролы за 198 млн рублей, а также на капремонт роддома на Гайве больнице Архангела Михаила за 104 млн рублей.