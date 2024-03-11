В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млн

По данным Rusprofile, ООО «Парма» зарегистрировано в 2015 году в деревне Кондратово. С момента основания директором и учредителем является Вадим Меледин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году ООО получило контракт на возведение поликлиники в селе Фролы за 198 млн рублей, а также на капремонт роддома на Гайве больнице Архангела Михаила за 104 млн рублей.