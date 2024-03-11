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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Пермском крае на неделе с 11 по 17 марта похолодает до -25 градусов

В Пермский край придут настоящие зимние морозы

11 марта 2024, 03:23
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 11 по 17 марта похолодает до -25 градусов

Самыми морозными будут ближайшие два дня.

Пермский край на этой неделе накроют настоящие зимние морозы. 11 и 12 марта в регионе температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 7-10°. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник днем будет холодно как зимой: -12…-7°, по северу местами до -17°.

12 марта холод начнет отступать на восток, однако ночью все равно будет холодно, температура опустится до -17…-12°, в низинах при прояснениях до -25°, днем -9…-4°. Позже признаки весны станут заметнее: ночью будет не ниже 15°, днем температура будет приближаться к 0°. Однако ощущаемая температура прогнозируется ниже из-за ветра — к концу недели его скорость повысится до 15 м/с.

Погода в остальные дни:

  • 13 марта небольшой снег, ночью -17…-12°, днем -7…-2°;
  • 14 марта небольшой снег, ночью -12…-6°, днем -5…0°;
  • 15 марта ожидается мокрый снег, ночью -8…-3°, днем температура повысится до плюсовых значений -2…+3°.

В выходные температура ночью -5…0°, днем потеплеет до -1…+4°. Вместе с этим придет мокрый снег, дождь со снегом, на дорогах образуется гололедица.

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#Пермь#Погода
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