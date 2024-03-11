В Пермский край придут настоящие зимние морозы

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Пермский край на этой неделе накроют настоящие зимние морозы. 11 и 12 марта в регионе температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 7-10°. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник днем будет холодно как зимой: -12…-7°, по северу местами до -17°.
12 марта холод начнет отступать на восток, однако ночью все равно будет холодно, температура опустится до -17…-12°, в низинах при прояснениях до -25°, днем -9…-4°. Позже признаки весны станут заметнее: ночью будет не ниже 15°, днем температура будет приближаться к 0°. Однако ощущаемая температура прогнозируется ниже из-за ветра — к концу недели его скорость повысится до 15 м/с.
Погода в остальные дни:
В выходные температура ночью -5…0°, днем потеплеет до -1…+4°. Вместе с этим придет мокрый снег, дождь со снегом, на дорогах образуется гололедица.