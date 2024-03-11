В Пермский край придут настоящие зимние морозы

12 марта холод начнет отступать на восток, однако ночью все равно будет холодно, температура опустится до -17…-12°, в низинах при прояснениях до -25°, днем -9…-4°. Позже признаки весны станут заметнее: ночью будет не ниже 15°, днем температура будет приближаться к 0°. Однако ощущаемая температура прогнозируется ниже из-за ветра — к концу недели его скорость повысится до 15 м/с.