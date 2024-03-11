В Пермский районный суд передано дело о 580 килограммах синтетических наркотиков

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Прикамья, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии. Они обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщают в краевом ГУ МВД.
Восьмерым из них также инкриминируется участие в организованном преступном сообществе, а пятерым — легализация денежных средств, добытых преступным путем.
С лета 2022 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали четырёх курьеров, которые перевозили партии наркотиков массой от 500 граммов. Впоследствии полицейские установили личности еще двоих, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада, которые осуществляли доставку особо крупных партий N-метилэфедрона массой от 5 до 13 кг на территории различных субъектов России.
В дальнейшем наркополицейские ликвидировали лабораторию, которая снабжала запрещенными веществами участников данного преступного сообщества. Полицейские вышли на след жителя Перми, который наладил в частном доме производство N-метилэфедрона. Мощность лаборатории позволяла изготовлять запрещенные вещества в промышленных масштабах. В ходе обысков наркополицейские изъяли не менее 170 кг прекурсоров, оборудование для синтеза и около 500 кг синтетических наркотиков.
Следователями наложен арест на имущество фигурантов — земельные участки, автомобили, жилой дом, а также около 7,5 млн. рублей в виде наличных, криптовалюты и на электронных счетах, которые злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ. Также установлено, что пятеро обвиняемых легализовали не менее 18,5 млн. рублей, добытых преступным путем. В общей сложности полицейскими пресечен сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн. рублей. В ходе расследования было проведено свыше 180 судебных экспертиз, в числе которых компьютерные, физико-химические и биологические.
Фигурантам уголовного дела инкриминируется 26 эпизодов сбыта и производства запрещенных веществ. В ходе расследования двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, их дела будут рассматривать в особом порядке. Дело в отношении остальных семи участников направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.