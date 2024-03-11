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В Пермском крае похоронили 55-летнего стоматолога, погибшего на СВО

«Папа, ты обещал вернуться». В Прикамье похоронили убитого на СВО стоматолога

11 марта 2024, 04:04
Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159

В Пермском крае похоронили 55-летнего стоматолога, погибшего на СВО

На СВО военный находился с августа прошлого года.

Во время специальной военной операции России на Украине был убит 55-летний Ильфат Халилов из Пермского края. По данным администрации Бардымского округа, он родился в селе Сараши в 1968 году. После школы отучился в Чайковском медицинском училище, в 1988 году его призвали в армию, отслужил в Донецке.

После службы работал в Сарашевской участковой больнице зубным врачом. «В августе 2023 года был отправлен в зону проведения специальной операции на Украине», — отмечают чиновники. У него остались четыре ребенка.

Власти не уточняют дату гибели военного, однако на свою страницу «Вконтакте» он последний раз заходил 10 февраля. Судя по всему, последнее время он не работал в медучреждении — в 2020 и 2022 году на его странице появлялись фотографии в форме охранника.

«Папа, ты обещал вернуться… Не верю», — написала его дочь в соцсетях.
Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159
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#Военная операция на Украине#Пермь
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