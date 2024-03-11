В Пермском крае пьяный водитель влетел в скорую помощь — погиб человек

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Соликамске утром 10 марта случилась смертельная авария. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что ДТП произошло в 4:00. По улице Всеобуча в Соликамске ехал автомобиль BMW, которым управлял мужчина 1988 года рождения.
По предварительным данным, возле дома № 142а водитель столкнулся со скорой помощью, которая ехала спереди. Это произошло из-за того, что он не выбрал безопасную дистанцию. Оба водителя, а также два пассажира скорой госпитализированы с травмами. Один пассажир автомобиля скорой помощи погиб на месте — причины его смерти будут выяснять во время разбирательства. В МВД отмечают, что водитель легкового автомобиля был пьян.
Судя по кадрам из социальных сетей, скорая помощь после аварии опрокинулась на бок.
По информации Properm.ru, в аварии погиб пациент, находившийся в автомобиле скорой помощи. У мужчины, управлявшем BMW, не было водительских прав.