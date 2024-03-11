В Пермском крае пьяный водитель влетел в скорую помощь — погиб человек

По предварительным данным, возле дома № 142а водитель столкнулся со скорой помощью, которая ехала спереди. Это произошло из-за того, что он не выбрал безопасную дистанцию. Оба водителя, а также два пассажира скорой госпитализированы с травмами. Один пассажир автомобиля скорой помощи погиб на месте — причины его смерти будут выяснять во время разбирательства. В МВД отмечают, что водитель легкового автомобиля был пьян.