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В Соликамске утром 10 марта легковой автомобиль врезался в скорую помощь

В Пермском крае пьяный водитель влетел в скорую помощь — погиб человек

11 марта 2024, 07:55
Фото: vk.com/club159340195

В Соликамске утром 10 марта легковой автомобиль врезался в скорую помощь

В аварии пострадали четыре человека.

В Соликамске утром 10 марта случилась смертельная авария. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что ДТП произошло в 4:00. По улице Всеобуча в Соликамске ехал автомобиль BMW, которым управлял мужчина 1988 года рождения.

По предварительным данным, возле дома № 142а водитель столкнулся со скорой помощью, которая ехала спереди. Это произошло из-за того, что он не выбрал безопасную дистанцию. Оба водителя, а также два пассажира скорой госпитализированы с травмами. Один пассажир автомобиля скорой помощи погиб на месте — причины его смерти будут выяснять во время разбирательства. В МВД отмечают, что водитель легкового автомобиля был пьян.

Судя по кадрам из социальных сетей, скорая помощь после аварии опрокинулась на бок.

По информации Properm.ru, в аварии погиб пациент, находившийся в автомобиле скорой помощи. У мужчины, управлявшем BMW, не было водительских прав.

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#Видео#Пермь#Авария#Гибдд#Соликамск
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