В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской

По факту инцидента проводится проверка, статья УК РФ не уточняется. Вчера, 10 марта, председатель Следственного управления СК РРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после унижений пожилой женщины в парикмахерской. Доказательством стала разлетевшаяся в социальных сетях видеозапись, где пенсионерка подметает пол, а другая женщина на нее кричит и требует «шевелиться быстрее». По словам парикмахера, история началась с того, что старушка вместо 250 рублей за стрижку дала всего 5 рублей.