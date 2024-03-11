В Пермском крае возбудили дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Следственные органы в Пермском крае возбудили уголовное дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СУ СК Прикамья.
По факту инцидента проводится проверка, статья УК РФ не уточняется. Вчера, 10 марта, председатель Следственного управления СК РРФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после унижений пожилой женщины в парикмахерской. Доказательством стала разлетевшаяся в социальных сетях видеозапись, где пенсионерка подметает пол, а другая женщина на нее кричит и требует «шевелиться быстрее». По словам парикмахера, история началась с того, что старушка вместо 250 рублей за стрижку дала всего 5 рублей.
Муж сотрудницы рассказывает, что материал был распространен бывшей коллегой супруги, которую она поймала на воровстве на рабочем месте. На нового работодателя работницы обрушились волна в критиках в соц. сетях, после чего парикмахершу уволили.